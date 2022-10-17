Хусаинов поделился мнением о неназначенном пенальти за фол на Соболеве в ворота ЦСКА

Экс-арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА в конце первого тайма матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Падение Соболева? У Карасева была прекрасная позиция. Зайнутдинов помог Соболеву упасть. Помимо того что он хватал его руками, он толкает нападающего сзади. А Соболев владеет мячом. Это пенальти. Если бы такой фол был вне штрафной площади, то его бы точно зафиксировали. Это и называется отсудил по понятиям», — сказал Хусаинов «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.