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Сегодня, 12:17

Хусаинов — о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА: «Соболева толкали сзади и хватали руками»

Хусаинов поделился мнением о неназначенном пенальти за фол на Соболеве в ворота ЦСКА
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Бактиер Зайнутдинов и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-арбитр Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА в конце первого тайма матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Падение Соболева? У Карасева была прекрасная позиция. Зайнутдинов помог Соболеву упасть. Помимо того что он хватал его руками, он толкает нападающего сзади. А Соболев владеет мячом. Это пенальти. Если бы такой фол был вне штрафной площади, то его бы точно зафиксировали. Это и называется отсудил по понятиям», — сказал Хусаинов «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками.

Александр Соболев
Бактиер Зайнутдинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Хусаинов
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