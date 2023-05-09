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Судейство

Сегодня, 21:57

Экс-арбитр Хусаинов считает, что ошибки судей РПЛ стали заметнее из-за отсутствия еврокубков

Руслан Минаев
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Бывший футбольный судья международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал ошибки арбитров в матчах РПЛ.

«Проблема регулярных судейских ошибок существует давным-давно, а сейчас она лишь стала более заметной в РПЛ. К сожалению, непрофессиональный отбор и подготовка судейских кадров привели к тому, что арбитры отчасти по причине низкой квалификации, отчасти поскольку не дружат с честью и совестью, своими ошибками влияют на ход игры и результат матча, а в конечном счете на места команд в турнирной таблице. Раньше об этом меньше говорили из-за участия российских клубов в еврокубках, а сейчас все внимание приковано к РПЛ. И эти ошибки стали более очевидны и заметны.

В одночасье сменой руководителей судейских органов эту проблему не решить. Ее корни спрятаны очень глубоко и берут начало еще со времен СССР. А поскольку сейчас футбол стал бизнесом, то ошибки арбитров влияют на финансовые и социальные аспекты деятельности футбольных клубов", — цитирует Хусаинова Vprognoze.ru.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10857833-husainov-vydelil-klyuchevye-prichiny-bolshogo-kolichestva-pretenzij-k-rabote-sudej.html
Футбол
РПЛ
Сергей Хусаинов
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