Экс-арбитр Хусаинов считает, что ошибки судей РПЛ стали заметнее из-за отсутствия еврокубков

Бывший футбольный судья международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал ошибки арбитров в матчах РПЛ.

«Проблема регулярных судейских ошибок существует давным-давно, а сейчас она лишь стала более заметной в РПЛ. К сожалению, непрофессиональный отбор и подготовка судейских кадров привели к тому, что арбитры отчасти по причине низкой квалификации, отчасти поскольку не дружат с честью и совестью, своими ошибками влияют на ход игры и результат матча, а в конечном счете на места команд в турнирной таблице. Раньше об этом меньше говорили из-за участия российских клубов в еврокубках, а сейчас все внимание приковано к РПЛ. И эти ошибки стали более очевидны и заметны.

В одночасье сменой руководителей судейских органов эту проблему не решить. Ее корни спрятаны очень глубоко и берут начало еще со времен СССР. А поскольку сейчас футбол стал бизнесом, то ошибки арбитров влияют на финансовые и социальные аспекты деятельности футбольных клубов", — цитирует Хусаинова Vprognoze.ru.