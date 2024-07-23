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Судейство

Сегодня, 09:25

Экс-арбитр Сухина: «Парфенов до сих пор вспоминает, что спас меня от болельщика»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» вспомнил матч, в котором форвард Александр Кержаков забил свой первый гол за «Зенит».

— «Локомотив», судя по статистике, ваша команда.

— Почему?

— В РПЛ вы отсудили больше 170 игр. Из них с участием «Локо» — 35. Знаете, сколько раз при вас железнодорожники проиграли?

— Два. Я читал.

— И вам не кажется это странным?

— Почему странным? В те годы «Локо» был очень сильным, становился чемпионом. Естественно, что железнодорожники часто побеждали. Но было и два поражения. От Нальчика и «Зенита», когда Кержаков забил сумасшедший гол в ворота Овчинникова.

— Вообще для Кержакова вы счастливый судья. Он свой первый гол забил в высшей лиге в матче, который вы судили.

— В ворота «Спартака». Потом еще устроил кувырки с Аршавиным.

— Ну и болельщик в той игре выбежал на поле, хотел с вами разобраться.

— Да. Но я отошел от него очень быстрым бегом (смеется). Дмитрий Парфенов при встрече до сих пор вспоминает, что он меня спас, задержав немного того человека.

Ламин Ямаль. «О том, что Ямаль станет звездой, узнал еще пять лет назад». Сухина — о скандале со «Спартаком», Денисове и Гинере

Александр Кержаков
Дмитрий Парфенов
Станислав Сухина
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