Экс-арбитр Сухина: «Парфенов до сих пор вспоминает, что спас меня от болельщика»

Судейство
Сегодня, 09:25
Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» вспомнил матч, в котором форвард Александр Кержаков забил свой первый гол за «Зенит».
— «Локомотив», судя по статистике, ваша команда.
— Почему?
— В РПЛ вы отсудили больше 170 игр. Из них с участием «Локо» — 35. Знаете, сколько раз при вас железнодорожники проиграли?
— Два. Я читал.
— И вам не кажется это странным?
— Почему странным? В те годы «Локо» был очень сильным, становился чемпионом. Естественно, что железнодорожники часто побеждали. Но было и два поражения. От Нальчика и «Зенита», когда Кержаков забил сумасшедший гол в ворота Овчинникова.
— Вообще для Кержакова вы счастливый судья. Он свой первый гол забил в высшей лиге в матче, который вы судили.
— В ворота «Спартака». Потом еще устроил кувырки с Аршавиным.
— Ну и болельщик в той игре выбежал на поле, хотел с вами разобраться.
— Да. Но я отошел от него очень быстрым бегом (смеется). Дмитрий Парфенов при встрече до сих пор вспоминает, что он меня спас, задержав немного того человека.