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Судейство

Сегодня, 09:10

Сухина: «После таких слов Гинера начинаешь собой гордиться»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший арбитр Станислав Сухина в интервью «СЭ» объяснил, почему два года не судил матчи ЦСКА.

— Приведу вам одну цитату. Это 2019 год, когда вы работали в «Локо» начальником команды. Евгений Гинер: «Меня удивляют пенальти, которые ставят в пользу «Локомотива». Как-то смущают... Таких пенальти можно ставить по 10 штук. Это скорее вопрос к господину Сухине».

— Даже не знаю, что ответить.

— А вы с ним когда-нибудь общались тет-а-тет?

— Пересекались на матчах с участием ЦСКА. Можно вспомнить ту же игру с «Амкаром».

— Памятный разговор с ним?

— Не вспомню. Ну вот вы сейчас зачитали его цитату, я даже собой возгордился.

— Почему?

— Получается, я, начальник команды, который занимался чисто организационными моментами, как-то мог влиять на результаты «Локо». Вон оно даже как!

— А вы как-то сами говорили, что два года не получали назначений на матчи ЦСКА.

— Ну да. Это где-то 2005-2006 годы.

— Почему же не судили армейцев?

— Видимо, так звезды сошлись. Раньше клубы могли высказать пожелание, чтобы какого-то арбитра для более спокойной атмосферы не назначали на матчи с их участием. В 2004 году ЦСКА не стал чемпионом, а я судил несколько игры армейцев. Может быть, здесь есть какая-то связь?

— А как ЦСКА сыграл тогда, когда вы его судили?

— Это было осенью. Один матч армейцы проиграли, а другой сыграли вничью. А дальше можно только додумывать. Может быть, после тех встреч и было принято такое решение?

— А что за матчи, не помните?

— ЦСКА — «Локо» (0:1). Кажется, Лоськов забил. И через полтора месяца судил армейцев против «Крыльев». Ничья. К чему я это? Мы садимся с независимыми экспертами и смотрим обе игры. Идет? Найдем ли там что-то не то? Прежде чем что-то заявлять, включаем и смотрим игру. Вот и все.

Ламин Ямаль. «О том, что Ямаль станет звездой, узнал еще пять лет назад». Сухина — о скандале со «Спартаком», Денисове и Гинере
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
Станислав Сухина
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