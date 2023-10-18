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Сегодня, 17:50

Экс-ассистент Абаскаля поддержал отстранение Соболева: «Здесь дело в уважении. Все проснулись вовремя, а ты решил спать»

Руслан Минаев
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Бывший ассистент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Месут Темель отреагировал на информацию об отстранении форварда Александра Соболева от тренировок в общей группе московской команды.

«В «Базеле» были установлены точно такие же правила, если ты опаздывал на завтрак, то не играл, — цитирует Темеля «РБ Спорт». — Здесь дело в уважении. Все проснулись вовремя, а ты решил спать. Это можно простить один раз, ок, никто тебе ничего не скажет. Но когда это повторяется во второй, в третий раз, это другое дело. Это как с женой — ты раз сходил к другой девушке, она простила, второй, а на третий раз она тебе заявляет — слушай друг, пошел ты. Здесь тоже самое. Уважение. Или если журналист опоздает на работу много раз, его шеф скажет ему — тебе нашли замену, без обид».

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).

Ранее журналист Иван Карпов отмечал, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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