Экс-ассистент Абаскаля — о третьем месте «Спартака»: «Когда команда и тренер хороши, они становятся первыми»

Бывший ассистент Гильермо Абласкаля по «Базелю» Месут Темель оценил результат «Спартака» под руководством испанского специалиста в сезоне-2022/23.

«Третье место — хороший результат для первого года, но оптимально, когда ты занимаешь первую или вторую строчку. По сути, третье место — это ничто. Если клуб не выходит в еврокубки по итогам сезона, получается, что год прошел зря. А вообще, когда команда и тренер реально хороши, они становятся первыми. Разве нет?» — приводит «РБ Спорт» слова Темеля.

«Спартак» занял третье место в чемпионате России по итогам сезона. «Зенит» в пятый раз подряд выиграл РПЛ. ЦСКА стал вторым.

Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.