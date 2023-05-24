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Сегодня, 22:32

Ларин о ближайших планах: «Раскрывать не буду. Но футбол, конечно»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Бывший директор московской академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал о планах на будущее.

«Планы? Раскрывать не буду. Но футбол, конечно. Выбираю, куда поехать. Либо в Воронеж на матч «Факел» — «Крылья», либо будет посещение 1-2 игр в Москве. Пока не знаю. Будет видно ближе к выходным», — сказал Ларин.

Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования. Осенью 2022 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

24 мая Ларин вышел из СИЗО. Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Футбол
Николай Ларин
0
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