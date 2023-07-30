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Сегодня, 21:45

Экс-директор академии «Локо» назвал игру команды Галактионова в первом тайме против «Факела» посредственной

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» высказался о крупной победе «Локомотива» над «Факелом» (4:1).

— Не слишком ли жестокий счет для «Факела» по такой игре?

— Мы любим футбол за его непредсказуемость. Сегодня при абсолютно посредственной игре «Локомотив» добился столь крупной победы.

— При абсолютно посредственной?

— Да. Обладая исполнителями такого уровня, команда не имеет права упрощать игру забросами на Дзюбу! Игра все-таки должна строиться по-другому. Нужно использовать и середину поля, и фланги. А до того момента, как Артема заменили, мы видели только сплошные забросы на него в надежде, что он как-то зацепится, скинет или сам решит эпизод. «Локо» же заявляет, что борется за самые высокие места. Поэтому должна быть вариативность.

— Выходит, Дзюба — косвенный виновник такой простоты в игре «Локо»?

— Так вопрос ставить нельзя. Дзюба играет на своих сильных качествах. Просто тут скорее тренер должен немного скорректировать тактику, внести изменения в тренировочный процесс. То есть, наверное, надо отрабатывать не только забросы на Артема, но использовать и центр поля, и фланговые атаки. В первом тайме я этого вообще не заметил.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. «До замены Дзюбы «Локо» играл абсолютно посредственно! Сплошные забросы...» Кузьмичев о матче в Воронеже
Владимир Кузьмичев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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