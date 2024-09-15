Экс-директор академии «Локомотива» Кузьмичев считает, что клубы пока не проявляют интерес к Батракову

Владимир Кузьмичев, бывший директор академии «Локомотива», поделился мнением о возможном интересе к хавбеку Алексею Батракову со стороны других клубов.

«Предметного разговора или интереса точно не было. Потому что, наверное, все-таки 8 матчей — это хотя и яркий, но еще срок. Главное — оставаться на этом уровне на протяжении как минимум сезона, чтобы появилась реальная заинтересованность от других клубов.

Поэтому на сегодняшний день точно ничего не было, но, судя по тому, как все развивается, я думаю, к концу чемпионата уже начнутся какие-то разговоры, интерес. У нас игрок, тем более молодой, который умеет на поле многое делать, всегда привлекает к себе внимание", — цитирует Кузьмичева Metaratings.ru.

19-летний Батраков в этом сезоне провел 10 матчей за основную команду «Локомотива», забил 5 мячей и сделал 5 голевых пасов.