Кузьмичев: «Приход Юрия Семина в моменте решит все проблемы, которые есть у команды»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном возвращении Юрия Семина на пост главного тренера.

«Возвращение Семина? Я понимаю, что приход Юрия Семина в моменте решит все проблемы, которые есть у команды. Юрий Палыч не имеет авторитетов. Все его интервью и высказывания подтверждают это. Плюс нужно учитывать возраст. В этом плане у меня есть сомнения. Мне кажется, что клуб все-таки остановился на кандидатуре Михаила Галактионова. И будет договариваться с «Нижним Новгородом», чтобы его отпустили», — сказал Кузьмичев «СЭ».

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.