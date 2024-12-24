Кузьмичев: «Локо» нужна «десятка» — конкурент Батракову»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника железнодорожников Алексея Батракова, в интервью «СЭ» порассуждал о возможных трансферах клуба.

— Какие позиции «Локо» нужно прежде всего укрепить зимой?

- В данном случае, чтобы кого-то купить, надо с кем-то расстаться. Зарплатная ведомость в «Локо» не резиновая, а обойма полная. Так что клубу нужно принять решение, кого сейчас продать и каких более сильных исполнителей на эти позиции пригласить.

— Так на какие же позиции?

— Нужно усилить позицию десятого номера, чтобы новичок мог конкурировать с Батраковым. Мы видим: когда Алексея опускают в опорную зону, а на его место выходит Сарвели, разница довольно существенная. Так что, думаю, необходимо приобрести центрального полузащитника с прицелом на атаку.

— Кого еще?

— Возможно, стоило создать конкуренцию и в опорной зоне. Есть пара Баринов-Карпукас. Летом к команде присоединился Тимофеев, который редко выходит на поле. На месте тренерского штаба я бы присмотрелся к молодому Даниле Годяеву, который в этом году выступал в аренде в дзержинском «Арсенале». Во всяком случае посмотрел бы его в деле на сборах, а потом уже принял решение. Он может сыграть как в опорке, так и повыше.

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.