Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Кузьмичев: «Локо» нужна «десятка» — конкурент Батракову»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника железнодорожников Алексея Батракова, в интервью «СЭ» порассуждал о возможных трансферах клуба.

— Какие позиции «Локо» нужно прежде всего укрепить зимой?

- В данном случае, чтобы кого-то купить, надо с кем-то расстаться. Зарплатная ведомость в «Локо» не резиновая, а обойма полная. Так что клубу нужно принять решение, кого сейчас продать и каких более сильных исполнителей на эти позиции пригласить.

— Так на какие же позиции?

— Нужно усилить позицию десятого номера, чтобы новичок мог конкурировать с Батраковым. Мы видим: когда Алексея опускают в опорную зону, а на его место выходит Сарвели, разница довольно существенная. Так что, думаю, необходимо приобрести центрального полузащитника с прицелом на атаку.

— Кого еще?

— Возможно, стоило создать конкуренцию и в опорной зоне. Есть пара Баринов-Карпукас. Летом к команде присоединился Тимофеев, который редко выходит на поле. На месте тренерского штаба я бы присмотрелся к молодому Даниле Годяеву, который в этом году выступал в аренде в дзержинском «Арсенале». Во всяком случае посмотрел бы его в деле на сборах, а потом уже принял решение. Он может сыграть как в опорке, так и повыше.

Полузащитник &laquo;Локомотива&raquo; Алексей Батраков. «Вероятность, что Леша останется в «Локо», очень высока». Кузьмичев — о Батракове, Тикнизяне в «Севилье», Сильянове в «Зените»

В этом сезоне Батраков сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 голевых передач.

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Читайте также
Орбан высказался о возможных сроках окончания украинского конфликта
Два человека пропали без вести при крушении российского судна в Средиземном море
Павел Дацюк: биография россиянина из Зала славы хоккея
«Зенит» и еще пять клубов РПЛ, которые мог бы возглавить Станислав Черчесов
СМИ сообщили о плане Макрона по вводу войск ЕС на Украину в 2025 году
Михаэль Шумахер впервые станет дедушкой
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Кузьмичев: «Не верится, что «Севилья» заплатит за Тикнизяна 7 миллионов»
Кузьмичев: «Локо» не может потратить 10-15 миллионов на нападающего»
Представитель Батракова: «Вероятность, что продлим контракт с «Локо», очень высокая»
«Вероятность, что Леша останется в «Локо», очень высока». Кузьмичев — о Батракове, Тикнизяне в «Севилье», Сильянове в «Зените»
В «Динамо» опровергли скорый переход Глебова в клуб
Алдонин: «Уход Роши станет потерей для ЦСКА, но даст возможность Лукину проявить себя»
Сегодня
Вчера
Неделя