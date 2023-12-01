Кузьмичев: «Такого безобразия в академии «Локо» не было, наверное, за все время»

Экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о текущей ситуации в академии красно-зеленых.

«Такого безобразия не было, наверное, за все время существования академии. Я не беру в расчет ребят 2005 года рождения, часть из которых уже играет в основе, которые молодежное первенство выиграли. Там есть яркие пацаны. А дальше, честно говоря, пустота практически на сегодняшний день. Поэтому можно сказать, что работа велась неудовлетворительно», — приводит слова Кузьмичева Metaratings.ru.

1 декабря директор академии «Локомотива» Алексей Щиголев объявил об уходе с занимаемой должности. Основным кандидатом на его место называют Дмитрия Балашова.