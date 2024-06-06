Орещук: «Галактионов впишет своей имя в историю «Локомотива»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о решении «Локомотива» продлить на два года контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Галактионов — молодой тренер, который впишет свое имя в историю «Локомотива», если ему не будут мешать и подсиживать, — цитирует Орещука «РБ Спорт». — Очень талантливый тренер, с харизмой и со своим видением футбола. Клуб сработал хорошо, что сохранил Галактионова. Я только за то, чтобы в российских клубах работали наши тренеры. Почему-то одни команды доверяют своим, а другие категорически против».

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла в РПЛ четвертое место.

Ранее 40-летний специалист работал с юношескими сборными России, «Ахматом» и «Пари НН».