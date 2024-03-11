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11 марта, 15:31

Орещук считает, что у «Спартака» будут шансы на чемпионство после возможного прихода Черчесова

Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о том, что Станислав Черчесов может возглавить «Спартак».

«Да я только за, двумя руками за! В «Спартаке» хорошие футболисты, но у них нет дисциплины: ни игровой, ни жизненной. Проблема «Спартака» — это дисциплина. Только закрутишь гайки — команда и побежит, и заиграет. А если ты еще и тренер, и тренировать умеешь, здесь флаг в руки.

У «Спартака» будут большие шансы на чемпионство, если придет Черчесов, но я боюсь, что «Спартак» опять возьмет какого-нибудь иностранца непонятного и пойдет все одно и то же, по кругу», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Источник: Metaratings.ru
Роман Орещук
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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