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Сегодня, 18:45

Орещук считает «уткой» информацию об интересе «Локомотива» к Н`Жи

Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» интересуется форвардом Клинтоном Н`Жи.

«Мне кажется, это какая-то «утка». По параметрам, которые нужны «Локомотиву», он может быть интересен. Он неплохой сезон провел. Но я в это не верю. Он не поедет в «Локомотив». Зачем ему в Россию обратно, когда на него есть спрос в Европе. Он не захочет сюда сам», — цитирует Орещука Legalbet.

Клинтон Н'Джи с 2019 по 2022 год играл за московское «Динамо». Отмечается, что железнодорожники хотят вернуть футболиста в РПЛ и намерены предложить камерунцу контракт на два сезона. Однако аналогичное предложение форварду поступило из Катара.

Источник: legalbet.ru
Клинтон Нжи
Роман Орещук
ФК Локомотив (Москва)
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