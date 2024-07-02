Орещук об уходе Шунина: «А во сколько лет он должен был покинуть клуб? В 70?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал уход голкипера Антона Шунина по истечении срока контракта.

— А во сколько лет он должен был покинуть клуб? В 70? Ему же предложили остаться в системе команды, пока он не принял это предложение, — цитирует Орещука Metaratings.ru.

— Вам грустно, что его история в бело-голубой форме подошла к концу?

— Нет. Он провел хорошую карьеру. Жаль, что он так ничего и не выиграл с «Динамо». Он был и третьим номером, и вторым, и первым, прошел через все этапы. Были и взлеты, и падения. Вылетал с «Динамо» в ФНЛ, возвращался обратно. Дай Бог, чтобы у него все сложилось хорошо.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» сделало предложение 37-летнему Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.