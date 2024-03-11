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11 марта, 14:26

Экс-директор «Спартака» Шикунов считает, что Абаскаль не соответствует уровню клуба

Руслан Минаев
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку.

«Пусть руководство решает, кого назначать — Ивича или Черчесова. Абаскаль не справляется со своими обязанностями. Это уже всем давно понятно. Он не соответствует уровню «Спартака», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын 11 марта встретится с Черчесовым, который является одним из основных кандидатов на пост главного тренера красно-белых.

Также Карпов также сообщил, что нынешний главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может сменить Абаскаля. Серб возглавляет «быков» с января 2023 года. Его контракт с командой действует до конца 2024 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
Гильермо Абаскаль
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