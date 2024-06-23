Шавло: «Для «Спартака» уход Соболева» будет проблемой»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Для «Спартака», конечно, уход Соболева будет проблемой, если никого не возьмут. Но я не думаю, что Соболев уйдет. Ему надо предложить серьезные деньги. И в «Зените» есть футболисты, которые играют на его позиции. Если он хочет на лавку с деньгами — это другой вопрос», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 27-летний Соболев провел 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результатных передач.