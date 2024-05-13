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Сегодня, 13:21

Заварзин: «Хорошо, если «Краснодар» займет третье место»

Руслан Минаев
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о шансах «Краснодара» на золотые медали в этом сезоне РПЛ.

«Хорошо, если «Краснодар» еще третье место займет в итоге. Все будет зависеть от того, обыграет ли он «Динамо» в последнем туре. А пока непонятно, на какой позиции краснодарцы финишируют. А ведь был шанс стать чемпионом. Но после смены тренера все стало проблематично», — цитирует Заварзина Vprognoze.ru.

«Краснодар» с 50 очками занимает третье место в таблице РПЛ. На втором месте идет «Зенит» — 51 очко. Лидирует «Динамо» — 53.

Источник: Vprognoze.ru
РПЛ
ФК Краснодар
Юрий Заварзин
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