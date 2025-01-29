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Экс-форвард «Акрона» Тимошенко признался, что не хотел бы перейти в малоизвестный европейский клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Родины» Иван Тимошенко отметил, что рассмотрел бы не каждое предложение из Европы.

«Я никогда не ставлю какие-то цели, сколько нужно забить. Для меня всегда важно, чтобы моя команда выигрывала и решала какие-то важные задачи. Тогда у футболистов этой команды появляются предложения и они сами развиваются.

Варианты в Европе? В зависимости от того, какая страна и какая лига. Куда угодно не поеду. Если бы топ-7 лиг, то рассмотрел бы. Другие страны? Если это высшие лиги и команды борются за попадание в еврокубки, то это одно. А если команды, которые там борются за выживание, то, думаю, что нет», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Тимошенко в сезоне-2021/22 играл за словацкий «Железьярне» из города Подбрезова, который тогда выступал во втором национальном дивизионе.

В сезоне-2024/25 Тимошенко играл на правах аренды за «Акрон». 25-летний нападающий провел 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Родина
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