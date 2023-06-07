Экс-форвард ЦСКА Жезус назвал русского футболиста, который его впечатлил

Сегодня, 14:46
Бывший нападающий ЦСКА Рикарду Жезус назвал имя российского футболиста, который понравился ему больше всего.
— Я был в восторге от игры Игнашевича. Серьезный, мощный защитник. Играл за сборную России, крутой футболист. Обычно пихал нам на поле, — цитирует Sport24 Жезуса.
— Думали, назовешь Акинфеева.
— От Игоря я как-то получил классный подарок — футболку сборной России!
Рикарду Жезус перешел в ЦСКА в январе 2008 года и покинул московский клуб в январе 2014 года, при этом форвард часто выступал за другие команды на правах аренды. В составе армейцев бразилец забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах. В 2019 году форвард завершил карьеру.