Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:46

Экс-форвард ЦСКА Жезус назвал русского футболиста, который его впечатлил

Мария Гусева
Telegram Дзен

Бывший нападающий ЦСКА Рикарду Жезус назвал имя российского футболиста, который понравился ему больше всего.

— Я был в восторге от игры Игнашевича. Серьезный, мощный защитник. Играл за сборную России, крутой футболист. Обычно пихал нам на поле, — цитирует Sport24 Жезуса.

— Думали, назовешь Акинфеева.

— От Игоря я как-то получил классный подарок — футболку сборной России!

Рикарду Жезус перешел в ЦСКА в январе 2008 года и покинул московский клуб в январе 2014 года, при этом форвард часто выступал за другие команды на правах аренды. В составе армейцев бразилец забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах. В 2019 году форвард завершил карьеру.

Источник: Sport24
Игорь Акинфеев
Рикарду Жезус
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хачанов устроил знатную битву с Джоковичем. Последний из россиян покидает «Ролан Гаррос»
Ольховский: «Думаю, Медведев еще может стать первой ракеткой мира, несмотря на ранний вылет с «Ролан Гаррос»
Число отравившихся сидром в Самарской области достигло девяти
Число случаев отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 62
По меньшей мере семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адиев рассказал, какие три команды РПЛ порадовали его в этом сезоне

Камоцци: «Такой клуб, как «Спартак», обязан бороться за чемпионство, а не за место в тройке»