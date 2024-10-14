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Экс-форвард «Динамо» Игнатович назвал лучших дриблеров РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший нападающий московского «Динамо» и «Амкара» Павел Игнатович назвал лучших дриблеров РПЛ.

«Мне нравится, как действует Самошников из «Локомотива» один в один. На скорости, все с умом делает. Еще Кисляк из ЦСКА — один из лучших дриблеров в лиге. Еще один большой плюс у него — великолепно видит поле. Знает, где придержать мяч надо, в отбор вступает. Отмечу его действия и Самошникова», — цитирует Игнатовича Legalbet.

Защитник «Локомотива» Илья Самошников в этом сезоне забил 4 мяча и сделал 2 голевых паса в 15 матчах за клуб. Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк забил 1 гол в 10 матчах за армейцев.

Источник: legalbet.ru
Илья Самошников
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Игнатович

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