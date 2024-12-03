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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Экс-форвард «Динамо» Терехин: «Пока никто из российских игроков не готов к отъезду в европейские чемпионаты»

Руслан Минаев
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Бывший форвард «Динамо» Олег Терехин считает, что никто из российских игроков не готов к переходу в европейский клуб.

«Думаю, пока никто не готов к отъезду в европейские чемпионаты. Зимой точно. Пока некому ехать у нас, никто не наиграл.

Тюкавин был близок. Наиграл на новый контракт в прошлом сезоне, а в этом уже как-то и не пошло. Первая часть сезона не удается — мало забивает. У Тюкавина нет конкуренции», — цитирует Терехина Legalbet.

Тюкавин в этом сезоне забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи в 20 матчах за «Динамо».

Источник: legalbet.ru
Константин Тюкавин
Олег Терехин
РПЛ
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