Якубко: «Я бы очень хотел, чтобы Россия играла на чемпионате мира»

Экс-игрок сборной Словакии Мартин Якубко в комментарии «СЭ» высказался о недопуске сборной России к ЧМ-2026.

«Неправильно наказывать спортсменов за то, в чем они не виноваты. Я долго играл в России, у меня там очень много друзей. Я был бы рад, если бы Россия играла, потому что все-таки там есть все условия для футбола. Думаю, если политическая ситуация не успокоится, то Россию не допустят и к Евро-2028», — сказал Якубко «СЭ».

В России словак выступал за такие клубы, как раменский «Сатурн», «Химки», ФК «Москва», московское «Динамо» и «Амкар».

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 состоится в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе 13 декабря. Финальный этап пройдет в США, Канаде и Мексике.