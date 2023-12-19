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Сегодня, 12:14

Экс-форвард «Локомотива» Одемвингие рассказал, как стал проповедником: «Мне снились вещие сны»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Питер Одемвингие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие высказался о значении религии в своей жизни.

«Ещё в «Локомотиве» интересовался темой конспирологии. Я тогда еще догадывался, куда ведут мир, и просто ждал, когда это случится. Мне снились вещие сны, в том числе страшные. Я знал, что в мире будут происходить плохие вещи. Я открыл в себе призвание проповедовать, Евангелие и последние два-три года делаю это активно», — цитирует Одемвингие «Чемпионат».

Одемвингие завершил карьеру в 2019 году. Его последним клубом стал индонезийский «Мадура Юнайтед». С 2007 по 2010 годы форвард выступал за московский «Локомотив». Он провел за железнодорожников 81 матч, забил 23 мяча и сделал 15 результативных передач.

Также футболист по ходу карьеры играл за «Ротерхэм», «Бристоль Сити», «Сток Сити», «Кардифф», «Вест Бромвич», «Лилль», бельгийский «Ла Лувьер» и нигерийский «Бендел Иншурэнс».

Источник: «Чемпионат»
Питер Одемвингие
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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