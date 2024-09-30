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Сегодня, 12:15

Сычев рассматривает три варианта прохождения стажировки в РПЛ

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, что рассматривает три клуба РПЛ для прохождения стажировки в ближайшее время.

«У нас финальная стадия обучения, осталось полтора месяца до выпуска, все материалы практически готовы, осталась стажировка. Сейчас есть три клуба РПЛ, которые я рассматриваю, но все зависит от возможностей и календаря, чтобы не мешать тренировочному процессу, нужно также учитывать логистику и работу. В ближайшее время приму решение», — цитирует Сычева ТАСС.

Помимо Сычева обучение на тренера в академии РФС проходят Андрей Аршавин, Александр Мостовой и Юрий Жирков.

Источник: ТАСС
Дмитрий Сычев
РПЛ

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