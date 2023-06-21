Экс-форвард «Ростова» Полоз интересен двум клубам РПЛ

В экс-форварде «Ростова» Дмитрие Полозе заинтересованы «Краснодар» и «Рубин», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

«Рубин» по итогам сезона-2022/2023 занял первое место в ФНЛ и вышел в РПЛ. «Краснодар» финишировал шестым в турнирной таблице чемпионата России.

13 июня «Ростов» объявил об уходе Полоза из команды. В минувшем сезоне 31-летний нападающий провел 30 матчей в составе южан и отметился 9 голами.

Полоз уже выступал в «Рубине» в сезоне-2018/19. Также он играл за такие команды, как «Локомотив», «Зенит» и «Сочи».