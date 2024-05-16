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Сегодня, 18:08

Прудников: «Федотов в «Рубине»? Рахимов будет посильнее»

Руслан Минаев
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Экс-форвард «Рубина» Александр Прудников прокомментировал информацию о том, что казанцев может возглавить тренер ЦСКА Владимир Федотов.

«Сложно сказать, насколько это вероятно. Если сравнивать с нынешним тренером, то мое мнение, что Рахимов будет посильнее, и у него больше опыта. Что касается Федотова, наверное, нужно посмотреть, какие еще кандидатуры будут. И легче будет ответить на вопрос, подходящий ли это вариант», — цитирует Прудникова Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что 57-летний специалист летом возглавит казанский клуб, а его место в ЦСКА займет главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

Источник: Metaratings.ru
Александр Прудников
Рашид Рахимов
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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