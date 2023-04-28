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Сегодня, 18:08

Булыкин: «Жаль, что «Спартаку» не помогут болельщики в матче с «Ростовом»

Руслан Минаев
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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Спартак» будет играть дома, жаль, что им не помогут болельщики, которые сильно помогают в таких матчах. Сейчас идет борьба за второе место. Конечно, «Спартак» является фаворитом, все будет в их руках. Нас ждет интересный матч", — цитирует Булыкина «Газета.ru».

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало матча — в 19.30 мск.
После 24 туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно.

Источник: Газета.ru
Дмитрий Булыкин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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