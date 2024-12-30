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30 декабря, 23:00

Экс-форвард «Спартака» Барриос завершил карьеру

Руслан Минаев
Лукас Барриос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака» Лукас Барриос объявил о завершении карьеры.

«Мы будем больше пересекаться на футбольном поле, но с другой стороны — с той, где я буду тренером, поддерживая молодых людей, давая им инструменты, чтобы они могли расти. Буду делиться своим опытом, который я накопил за все эти годы», — написал 40-летний парагваец в соцсети.

За карьеру Барриос также играл за «Боруссию» из Дортмунда, «Гремио», «Палмейрас», «Монпелье» и другие клубы.

С 2013 по 2015 годы он выступал за «Спартак». За красно-белых форвард провел 20 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевых паса.

За сборную Парагвая Барриос провел 36 матчей и забил 10 голов.

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Лукас Барриос
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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