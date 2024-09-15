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Эменике: «Здорово, что Дзюба все еще играет — он великолепный футболист»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике поделился мнением о нападающем «Акрона» Артем Дзюбе.

«Дзюба — хороший парень и великолепный игрок. Здорово, что Артем все еще играет — он отличный нападающий. Уверен, Артем по-прежнему умеет забивать и приносить пользу команде. Я могу пожелать ему только успехов, пусть играет как можно дольше», — цитирует Эменике «РБ Спорт».

12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним россиянином. Дзюба подписал соглашение до окончания сезона-2024/25. Ранее он выступал за «Локомотив», в составе которого провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Эммануэль Эменике
Футбол

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