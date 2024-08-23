Квинси Промес и рэпер Chardy выпустили трек «Moscow»

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес поучаствовал в создании трека «Moscow» нидерландского рэпера Chardy.

Песня появилась 23 августа на Youtube-канале исполнителя. В марте Промес выпустил трек под названием «100 stones».

Летом 2024 года у Промеса закончился контракт со «Спартаком», на данный момент игрок находится без клуба и тренируется индивидуально.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

32-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.