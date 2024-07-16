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Сегодня, 20:22

Промес опубликовал пост в соцсети: «Все заканчивается»

Руслан Минаев
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал загадочный пост в соцсети.

«Omnia desinit (с латинского языка — Все заканчивается. Прим. «СЭ»), — написал форвард.

Ранее Промес опубликовал в соцсетях два видео в футболке «Спартака» с эмодзи в виде скрещенных пальцев, сердца и песочных часов.

1 июля «Спартак» объявил о завершении контракта с 32-летним голландцем. В феврале Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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