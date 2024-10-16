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Сегодня, 23:04

Маркао: «Позволял себе немного пива в «Спартаке», чтобы заглушить тоску по дому»

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Бывший нападающий «Спартака» Маркао рассказал о своем отношении к пиву.

«Пил ли я пиво, когда играл за «Спартак»? Иногда. Бывало, что мы устраивали барбекю в свободное время, чтобы заглушить тоску по дому, и выпивали немножко пива с бразильскими друзьями, которые были у нас в Москве в то время. Но не подумайте, что мне было плохо в «Спартаке», просто я был далеко от дома, я с теплотой вспоминаю время в России», — приводит слова Маркао «РБ Спорт».

Ранее полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признался, что употребляет пиво после матчей для хорошего самочувствия.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков

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