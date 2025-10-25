Видео
25 октября, 15:05

Экс-форвард «Зенита» Бухаров считает, что их конкуренция с Кержаковым помогла питерцам

Анастасия Пилипенко

Бывший нападающий «Зенита» Александр Бухаров на подкасте полузащитника «Рубина» Олега Иванова рассказал, что его конкуренция с Александром Кержаковым помогла команде из Санкт-Петербурга. Бухаров перешел в «Зенит» из «Рубина» летом 2010 года.

«В любом случае, Керж потом переподписал контракт, значит мой приход чем-то помог «Зениту». Я проиграл конкуренцию. Там в «Зените» не было времени на ошибку, место в составе потерял, я тогда это понял», — сказал Бухаров.

Бухаров перешел в «Зенит» из «Рубина» в 2010 году. Он провел за сине-бело-голубых 81 матч, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. В 2014 году форвард перебрался в «Ростов».

Источник: Подкаст Олега Иванова
Александр Бухаров
Александр Кержаков
ФК Зенит
