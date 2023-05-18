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18 мая, 11:02

Экс-форвард «Зенита» Роденков сравнил Денисова с Роналду

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Юрий Роденков рассказал, много ли спорта в его жизни на данный момент.

«Достаточно много. Кроме футбола люблю кроссы, катаюсь на коньках, работаю с железом, плаваю, совмещая это с баней и контрастным душем. Игорь Денисов в одном из интервью сказал, что работает сейчас даже больше, чем раньше, а ведь он, как Роналду, пример того, как нужно работать на тренировках. При этом именно сейчас особенно ценит эту радость. Понимаю Игоря. Во время кросса мое сердце отчаянно бьется, но душа успокаивается. Мозг тоже часто приходит к осознанию и решению какого-то вопроса, приходят в голову какие-то новые идеи», — приводит Sport24 слова Роденкова.

Роденков выступал за «Зенит-2», «Аланию», «Луч-Энергию», «Балтику», «Енисей» и другие команды. Всего за карьеру он провел 259 матчей, в которых забил 20 голов. После завершения карьеры игрока Роденков стал диаконом храма в Красногвардейском районе Петербурга.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-17-eks-forvard-zenita-sravnil-denisova-s-ronaldu-primer-raboty-na-trenirovkakh-seychas-igor-osobenno-yeye-tsenit
Игорь Денисов
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