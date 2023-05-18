Экс-форвард «Зенита» Роденков вспомнил жизнь с Аршавиным на сборах

Бывший форвард «Зенита» Юрий Роденков рассказал, каким был экс-футболист петербургского клуба Андрей Аршавин во время сборов.

«Время с Андреем очень полезное. У нас с ним было схожее амплуа, поэтому было интересно узнать, как и чем Аршавин живет, как готовится к играм и восстанавливается после них. Андрей всегда старался помогать нам, молодым ребятам. Поддерживал на тренировках, интересовался нашими делами вне поля. Вообще, все, что происходило со мной в «Зените», вызывало только самые радостные и приятные чувства. Тренировки на базе, те же два сбора в одном номере с Аршавиным...» — приводит Sport24 слова Роденкова.

Роденков выступал за «Зенит», «Аланию», «Луч-Энергию», «Балтику», «Енисей» и другие команды. Всего за карьеру он провел 259 матчей, в которых забил 20 голов. После завершения карьеры игрока Роденков стал диаконом храма в Красногвардейском районе Петербурга.