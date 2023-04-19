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Сегодня, 11:06

Экс-футболист «Ахмата» Понсе: «Кадыров любит футбол. Хочет помогать команде и футболистам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Венесуэльский нападающий «Акрона» Андрес Понсе, ранее выступавший за «Ахмат», рассказал, каким ему запомнился глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Как мне Кадыров? Вроде бы любит футбол. Хочет помогать команде и футболистам. Грозный? Не думаю, что он сопоставим с каким-нибудь европейскими городом. Культуры разные. В Грозном, конечно, красиво, но город абсолютно отличается, например, от испанских городов. Было немного непривычно... Мусульманский регион, а я христианин. Но никаких проблем. Климат похож на венесуэльский? Летом — да, очень похож! Зимой, конечно, нет: очень холодно», — приводит слова Понсе Sport24.

Понсе играл за «Ахмат» с 2019 по 2021 год. Он провел в составе команды 31 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: Sport24
Андрес Понсе
Футбол
ФК Ахмат
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