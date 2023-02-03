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Мостовой о жалобе «Зенита» в CAS после матча со «Спартаком»: «После драки кулаками не машут»

Мостовой прокомментировал новость о том, что «Зенит» направили жалобу в CAS после драки с игрокам «Спартака»
Руслан Минаев
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что «Зенит» направили жалобу в CAS, чтобы оспорить решение апелляционного комитета РФС.

«Есть ли смысл от обращения «Зенита"в CAS? Нет, конечно. Никакого смысла нет. Тем более в текущей обстановке, последние апелляции наших клубов это наглядно показывают. Я даже не понял, зачем это нужно «Зениту». Зачем эта апелляция спустя два месяца? После драки кулаками не машут. Почему только спустя два месяца они решили подать такое заявление и обжаловать шесть матчей дисквалификации? Странно, что они серьезно рассчитывают, что там поменяют причину и скостят наказание на наименьший срок. Хотеть можно что угодно, но сейчас любая камера покажет все: что виновные верно наказаны и что никакого уменьшения срока отстранения не будет. Понимаю, обидно терять важных игроков, но думать надо было тогда. А сейчас, после драки кулаками не машут», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации по итогам драки в матче «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 4:2) в Кубке России. КДК отстранил Малкома, Барриоса и Родригао, Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей.

Источник: betonmobile.ru
Александр Мостовой
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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