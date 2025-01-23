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Сегодня, 17:15

Мостовой: «Даже последние чемпионства не сделали Санкт-Петербург футбольной столицей»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой объяснил, почему считает Москву футбольной столицей России.

«Футбольная столица России — Москва. Просто возьмите историю: сколько раз команды из Москвы становились чемпионами и что-то выигрывали и сколько «Зенит». Еще в Питере всего одна команда, а в Москве — много. Вот и ответ. Даже последние чемпионства не сделали Санкт-Петербург футбольной столицей», — приводит Sport24 слова Мостового.

«Зенит» становился чемпионом России последние шесть сезонов. Всего на счету петербуржцев 10 чемпионских титулов, по этому показателю они сравнялись со «Спартаком».

В нынешнем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям. Красно-белые с 37 баллами располагаются на третьей строчке.

Источник: Sport24
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Александр Мостовой
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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