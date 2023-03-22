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Попов: «Шансов у «Торпедо» сохранить прописку в элите мало»

Попов отреагировал на уход Талалаева из «Торпедо»
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Экс-футболист «Амкара» Алексей Попов прокомментировал уход Андрея Талалаева с поста главного тренера столичного «Торпедо».

«Шансов мало, только математические. Игра совсем не идет и «танцуют» не от печки, хотя должны бы для начала играть на ноль. Это «Торпедо» спасет только судейский произвол», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

Талалаев возглавлял московский клуб с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Черно-белые занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков по итогам 20 туров.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-shansov-u-torpedo-sohranit-propisku-v-elite-malo
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Андрей Талалаев
ФК Торпедо (Москва)
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