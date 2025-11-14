Видео
14 ноября, 09:00

Аршавин — о еде: «Многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно. Я все определяю на взгляд!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал о предпочтениях в еде.

— Раз заговорили о еде... Лучшая кухня, по мнению Андрея Аршавина?

— Лучшей кухни нет — я всеяден. В принципе в любой кухне можно найти что-то по вкусу. Но из последнего — паэлья в Валенсии была просто бомба! Вот этот пригорелый рис... Отдирали вместе со сковородой и слизывали.

— Какой тогда идеальный завтрак, обед и ужин?

— Опять же, их нет — всегда по-разному. Я, например, многие продукты даже не пробовал, но для меня это сразу говно. Я все определяю на взгляд! У нас, кстати, в Испании такой наглый оператор был сейчас. Он там все, кроме черной икры, сожрал. Они заказывали устрицы — вот я никогда их не пробовал, но вообще не представляю, как это можно есть. Еще не люблю овощи на пару. Как говорит сейчас молодое поколение, это зашквар. Мне всегда хочется чего-то жареного, соленого, маринованного.

— Есть те, кто вообще не завтракает.

— Я отчасти к ним отношусь.

— Кстати, про паэлью: неужели в Москве и Питере нигде нет качественной?

— Сам удивлен! Вообще мало где ее готовят. Даже в Москве всего три-четыре места, мне кажется. Но везде, где я ее пробовал, было слабенько. Я поэтому и скучал по Испании! В Москве, да и вообще в России, можно найти все. Но вот с паэльей беда.

Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»
6

  • mikeV

    Максимов, твой СЭ явно стремится к тому, что читать его не будут, а по заголовку сразу будут видеть, что гавно.

    14.11.2025

  • ANTI BOMG

    "В идеале надо съедать на завтрак яйцо всмятку, где желток – жидкий, потому что он обладает максимальным желчегонным средством", – поясняют врачи. понял, Аршавин! Если не будешь завтракать - камни появятся, будет очень больно.:joy::rofl::joy:

    14.11.2025

  h r

    Прогнозы фyтбольных матчей infostavki.ru

    14.11.2025

  • Чернобог

    Я тоже говно сразу определяю на взгляд, ну вы поняли андрюша к чему я это...

    14.11.2025

  • авторитет

    Вижу фамилию Аршавин - не читаю. Для меня это сразу говно.

    14.11.2025

  • qazz

    Спасибо! Очень поучительная статья. Особенно заголовок.

    14.11.2025

    Андрей Аршавин
    Футбол
