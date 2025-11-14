Аршавин: «В России почему-то еще нужно доказывать, что я легенда»

14 ноября, 09:30
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением о своем статусе в российском футболе.
— Когда Захарян кинул футболку на трибуну, вас показали в телетрансляции: на игре особый гость! Это приятно?
— Честно? По барабану. Но это хорошо для имиджа. Потому что в России мне еще почему-то нужно доказывать, что я легенда, хотя я этим и не занимаюсь. Но когда русские видят такое отношение [ко мне] в Испании, говорят: «Да, значит, Аршавин — легенда». Вот так это работает.
Когда мы приезжали на другие стадионы и я ждал ребят, пока они записывали видео, то обалдел от реакции испанцев. Они замечают, что у арены стоит человек — не испанец. В очках... У них сразу ассоциация: футболист! И реально ко мне стали подходить — даже уборщик узнал! Вот как?!
— Вы сказали, что в России надо доказывать статус легенды. Нам казалось, он у вас и так есть.
— У меня-то есть. Но здесь легенда и Глушаков (в этот момент Аршавин показывает рукой на Дениса Глушакова, который стоит рядом. — Прим. «СЭ»). Но про него, при всем уважении, не напишут «легенда» в аккаунте ла лиги.
Garryman
"Кто-то верит, что Бог есть. Кто-то верит, что Бога нет. Ни то, ни другое - недоказуемо" (из какого-то кф.)
14.11.2025
Kirill Boglovsky
В нынешней России, Андрюша, несложно удивить людей нескромностью. А вот скромность была бы удивительна и уважаема. Интересно, сколько ещё фигни будут растаскивать и размусоливать из одного интервью?
14.11.2025
Фирсыч
Глушенков здесь причём?
14.11.2025
Dmitriy Nekrasov
100%!
14.11.2025
_моро
у свиней свои легенды, алкаши и шизики, но зато свои, родные)
14.11.2025
_моро
сколько?
14.11.2025
_моро
точно, а еще тупая быдлота кричит про зенит на трибунах что-то)
14.11.2025
Желтый полосатик
Если нужно доказывать, то не нужно доказывать)
14.11.2025
ANTI BOMG
попроси петроградский монетный двор отчеканить тебе монету Аршавин -легенда! :sweat_smile::joy::rofl:
14.11.2025
h r
14.11.2025
Ехидный старикан
Хоть Аршавин и понторез,а не легенда,но заслуженный понторез,не каждого футболиста болельщики специальным постером у Эмирейтс отправляют мыть туалет. «Андрей, мы узнали, что ты можешь и потрудиться на … чистке туалетов в блоке D. Как это по-русски – plunger (вантуз)?». https://www.outdoor.ru/news/andreyu_arshavinu_posovetovali_porabotat_v_tualete_londonskogo_stadiona_arsenal/
14.11.2025
Игорь Малышев
Аршавин единственная российская легенда международного уровня. А остальные, при всём уважении, легенды сугубо местечковые.
14.11.2025
Vovanpain
Твои ожидания аршавян, твои проблемы.
14.11.2025
Владимир Трофимов
Стрельцов легенда,Черенков Легенда Яшин легенда,а таких как Аршавин до х....я.
14.11.2025
kowaler66
Аршавин ,почитай ,что означает легенда?
14.11.2025
Russpiel
Потому что у нас лжи выше крыши, и в легенды мало кто верит.
14.11.2025
Mr T
Глушаков-легенда Миллерово!
14.11.2025
vvi432
Аршавин оставил свой значительный след в футболе, как Российском так и международном. Может он и продолжит, но в качестве фукционера. А вот у Глушенкова всё впереди.
14.11.2025