14 ноября, 09:30

Аршавин: «В России почему-то еще нужно доказывать, что я легенда»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью «СЭ» поделился мнением о своем статусе в российском футболе.

— Когда Захарян кинул футболку на трибуну, вас показали в телетрансляции: на игре особый гость! Это приятно?

— Честно? По барабану. Но это хорошо для имиджа. Потому что в России мне еще почему-то нужно доказывать, что я легенда, хотя я этим и не занимаюсь. Но когда русские видят такое отношение [ко мне] в Испании, говорят: «Да, значит, Аршавин — легенда». Вот так это работает.

Когда мы приезжали на другие стадионы и я ждал ребят, пока они записывали видео, то обалдел от реакции испанцев. Они замечают, что у арены стоит человек — не испанец. В очках... У них сразу ассоциация: футболист! И реально ко мне стали подходить — даже уборщик узнал! Вот как?!

— Вы сказали, что в России надо доказывать статус легенды. Нам казалось, он у вас и так есть.

— У меня-то есть. Но здесь легенда и Глушаков (в этот момент Аршавин показывает рукой на Дениса Глушакова, который стоит рядом. — Прим. «СЭ»). Но про него, при всем уважении, не напишут «легенда» в аккаунте ла лиги.

Андрей Аршавин.Андрей Аршавин: «Иногда хочется просто полежать в гостишке... Желательно с девушкой!»
18

  • Garryman

    "Кто-то верит, что Бог есть. Кто-то верит, что Бога нет. Ни то, ни другое - недоказуемо" (из какого-то кф.)

    14.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    В нынешней России, Андрюша, несложно удивить людей нескромностью. А вот скромность была бы удивительна и уважаема. Интересно, сколько ещё фигни будут растаскивать и размусоливать из одного интервью?

    14.11.2025

  • Фирсыч

    Глушенков здесь причём?

    14.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    100%!

    14.11.2025

  • _моро

    у свиней свои легенды, алкаши и шизики, но зато свои, родные)

    14.11.2025

  • _моро

    сколько?

    14.11.2025

  • _моро

    точно, а еще тупая быдлота кричит про зенит на трибунах что-то)

    14.11.2025

  • Желтый полосатик

    Если нужно доказывать, то не нужно доказывать)

    14.11.2025

  • ANTI BOMG

    попроси петроградский монетный двор отчеканить тебе монету Аршавин -легенда! :sweat_smile::joy::rofl:

    14.11.2025

  • h r

    14.11.2025

  • Ехидный старикан

    Хоть Аршавин и понторез,а не легенда,но заслуженный понторез,не каждого футболиста болельщики специальным постером у Эмирейтс отправляют мыть туалет. «Андрей, мы узнали, что ты можешь и потрудиться на … чистке туалетов в блоке D. Как это по-русски – plunger (вантуз)?». https://www.outdoor.ru/news/andreyu_arshavinu_posovetovali_porabotat_v_tualete_londonskogo_stadiona_arsenal/

    14.11.2025

  • Игорь Малышев

    Аршавин единственная российская легенда международного уровня. А остальные, при всём уважении, легенды сугубо местечковые.

    14.11.2025

  • Vovanpain

    Твои ожидания аршавян, твои проблемы.

    14.11.2025

  • Владимир Трофимов

    Стрельцов легенда,Черенков Легенда Яшин легенда,а таких как Аршавин до х....я.

    14.11.2025

  • kowaler66

    Аршавин ,почитай ,что означает легенда?

    14.11.2025

  • Russpiel

    Потому что у нас лжи выше крыши, и в легенды мало кто верит.

    14.11.2025

  • Mr T

    Глушаков-легенда Миллерово!

    14.11.2025

  • vvi432

    Аршавин оставил свой значительный след в футболе, как Российском так и международном. Может он и продолжит, но в качестве фукционера. А вот у Глушенкова всё впереди.

    14.11.2025

    Андрей Аршавин
    Футбол
