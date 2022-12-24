Соломатин о будущем Дзюбы: «Мне по барабану. Почему его не будет в ЦСКА? Не хочу нецензурно высказываться»

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.

«Какому клубу мог бы помочь Дзюба? Мне вообще по барабану куда он перейдет. Что касается его возможного перехода в ЦСКА, то Артема там не будет. Почему? Не хочу нецензурно высказываться», — цитирует Соломатина «РБ Спорт».

34-летний Дзюба в данный момент является свободным агентом, в начале ноября нынешнего года он расторг контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел 5 матчей и забил 1 мяч.