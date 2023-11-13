Экс-футболист ЦСКА Даев: «Мы вернемся в УЕФА, там нам будет лучше»

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев высказался об уровне отечественного футбола в условиях отстранения российских команд от международных турниров.

«Уровень снижается, но не думаю, что сильно, потому что и до спортивной изоляции наши результаты становились хуже и хуже, в том числе в еврокубках. Зачастую даже не проходили отборочные этапы. Мне кажется, что надо улучшать свой чемпионат, повышать конкуренцию, еще хотелось бы иметь побольше команд высокого уровня в РПЛ, чтобы было больше игроков и больше выбора у тренера сборной России», — цитирует Даева Metaratings.ru.

Также он поделился мнением о том, нужно ли российскому футболу переходить в Азиатскую конфедерацию.

«Мне кажется, не надо торопиться. Да, у нас непростые отношения с Европой, но все проходит и этот непростой период пройдет. Мы вернемся в УЕФА, там нам будет лучше», — добавил Даев.

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. 17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.