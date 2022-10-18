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Сегодня, 17:30

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: «Со стороны медийки слова Федотова нормальные»

Экс-футболист ЦСКА Кузнецов прокомментировал слова Федотова в адрес Абаскаля
Руслан Минаев

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о конфликте главного тренера армейцев Владимира Федотова и наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Если РПЛ нужны просмотры, то такие видео всем будут интересны, — считает Кузнецова «РБ Спорт». — С другой стороны, такого не должно быть в профессиональном футболе. Нельзя это освещать. Надо все преподносить с хорошей стороны, потому что много детей смотрят футбольные матчи.

— Нормально ли говорить иностранному тренеру: «Езжай домой, клоун»?

— Мы же не знаем, что они до этого говорили друг другу. Тедеско прыгал на Гончаренко после матча, и все это с улыбкой восприняли. Со стороны медийки — эти слова Федотова нормальные. Смотря, кто что хочет услышать. Уже давно все говорят, что «Спартак» — мясо, а ЦСКА — кони. Никто не обижается на конюшню или свинарник. Я дружу со Шмаровым с 1985 года, и мы друг друга стебем из-за этого. У нас отношения не могут из-за этого испортиться.

Во время матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) Федотов вступил в конфликт с Абаскалем. Федотов сказал Абаскалю: «Что ты там рассказываешь, *? Что ты там машешь своими руками, *? Езжай домой, ***, клоун».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-so-storony-medijki-slova-fedotova-v-adres-abaskalya-normal-ny-e/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Кузнецов
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