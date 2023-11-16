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Сегодня, 21:22

Экс-футболист ЦСКА Дуду назвал сильнейших российских игроков

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Дуду ответил, кого считает лучшими одноклубниками в своей карьере.

«Сильнейшими футболистами, с которыми я играл, считаю Вагнера Лава и Жо. Мне сложно выбрать, кто из них сильнейший нападающий. Если вспоминать, кто меня впечатлил из российских игроков, то это Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Андрей Аршавин и Роман Павлюченко», — цитирует Дуду Metaratings.ru.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Вместе с армейцами он дважды выигрывал чемпионат России, а также по два раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Дуду объявил о завершении карьеры футболиста в марте 2019 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-cska-dudu-nazval-silneishikh-rossiiskikh-futbolistov-306230/
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ФК ЦСКА (Москва)
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