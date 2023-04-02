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Алдонин — о победе ЦСКА над «Факелом»: «Как может идти речь о чемпионстве, когда отрыв больше девяти очков?»

Алдонин отреагировал на победу ЦСКА над «Факелом»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу армейцев в матче 21-го тура РПЛ над «Факелом» (2:0).

«Если соперники ЦСКА будут оступаться, то, конечно, команда может побороться в этом сезоне за медали. Думаю, что перед командой стоит такая цель. Как может идти речь о чемпионстве, когда отрыв больше девяти очков? Зависит от того, как будет выступать «Зенит», но сейчас говорить об этом — бесполезное занятие», — сказал Алдонин «СЭ».

ЦСКА с 38 очками опередил «Динамо» (35 очков) и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-синих от идущего третьим «Спартака» теперь составляет 3 очка. «Факел» занимает 14-ю строчку с 17 очками.

Евгений Алдонин
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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