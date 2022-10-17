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Сегодня, 11:27

Алдонин — о дерби: «Борьба продолжится, но это ничья в пользу «Зенита»

Алдонин считает, что ничья в матче ЦСКА — «Спартак» пошла на пользу «Зениту»
Дмитрий Барулев

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии «СЭ» поделился эмоциями от игры красно-синих в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Матч понравился. В первом тайме было много суеты и нервотрепки. Во втором тайме был хороший и качественный футбол. Обе команды играли лучше в атаке, чем в обороне, что и ожидалось. Хорошее дерби, интересная качельная игра. Мне не хватило гола ЦСКА, а так очень зряче. Думаю, что борьба продолжится в любом случае, но, безусловно, это ничья в пользу «Зенита». Но одно очко тоже идет в копилку каждому клубу. Дальше будет видно», — сказал Алдонин «СЭ».

«Спартак» после 13 туров чемпионата России занимает второе место с 26 очками. ЦСКА идет на третьей строчке с 25 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

В 14-м туре ЦСКА сыграет на выезде против «Оренбурга» 23 октября, «Спартак» в этот же день примет на своем поле «Химки».

Евгений Алдонин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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