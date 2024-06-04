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Сегодня, 10:40

Экс-футболист ЦСКА Галямин не видит, кто может сменить Федотова на посту главного тренера армейцев

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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Галямин отреагировал на увольнение главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Это решение клуба, продиктованное результатом, но тут вопрос: на кого заменят? Найти тренера его уровня и квалификации не так просто. У нас работают одни и те же тренеры, которые ходят по кругу из команды в команду. Из тех, кто сейчас свободен, я таких не вижу, имею в виду в России. Игнашевич? Честно говоря, не знаю, это будет понятно только после года работы в клубе. Рискнет ли руководство его пригласить? Может быть», — сказал Галямин

3 июня пресс-служба ЦСКА официально объявила об уходе Федотова. 57-летний специалист работал с московским клубом с июня 2022 года, выиграв в сезоне-2022/23 FONBET Кубок России и серебряные медали чемпионата страны.

Источник: Metaratings.ru
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